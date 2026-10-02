Música y conciertos

El Setlist de Elton John en sus Últimos Conciertos: ¿Repetirá Alguna Canción en CDMX este 2026?

Tras 14 años de ausencia en México, el músico inglés regresa para ofrecer dos conciertos en octubre como parte del "Farewell to Mexico"

Elton John en concierto. Qué canciones cantará en concierto de CDMX 2026.Elton John ofrecerá dos conciertos en el Estadio Banorte de CDMX los próximos 3 y 4 de octubre 2026. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+