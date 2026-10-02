El Setlist de Elton John en sus Últimos Conciertos: ¿Repetirá Alguna Canción en CDMX este 2026?
Tras 14 años de ausencia en México, el músico inglés regresa para ofrecer dos conciertos en octubre como parte del "Farewell to Mexico"
Tras 14 años de ausencia en México, el músico inglés regresa para ofrecer dos conciertos en octubre como parte del "Farewell to Mexico"
Tras 14 años, Elton John regresa a México para deleitar a sus fans con dos conciertos en los que hará un repaso por los éxitos más queridos de su carrera. El artista anunció ambas fechas bajo el nombre "Farewell to Mexico".
No serán una continuación de su Gira Farewell Brick Road sino un repertorio único seleccionado por el artista, por lo que el público ya se pregunta qué canciones comprenderán el setlist que presentará Elton John en la Ciudad de México.
El interprete de "Rocket Man" tiene programada una cita con sus fans el próximo viernes 2 y sábado 3 de octubre en el Estadio Banorte, en las que hará un repaso de su repertorio musical.
Si bien el artista ya anunció que las canciones serán una selección especial para consentir a sus fans tras 14 años de ausencia en escenarios mexicanos, vale la pena hacer un repaso de las canciones que interpretó en sus últimas dos presentaciones.
La más reciente ocurrió el 28 de septiembre de 2026 en el Apple Music Hall de Londres, Reino Unido. Donde, de acuerdo con el sitio FM, inició su presentación con la canción "Funeral for a Friéndonoslos/Love Lies Bleeding", y finalizo con "I'm Still Standing".
En aquella ocasión interpretó un total de 20 canciones, entre las que estuvieron:
Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding
Bennie and The Jets
I Guess That's Why They Call it the Blues
Philadelphia Freedom
The One
Tiny Dancer
Sacrifice
Honky Cat
Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)
Levon
Sorry Seems To Be The Hardest Word
Someone Saved My Life Tonight
Have Mercy on the Criminal
Candle in the Wind
Goodbye Yellow Brick Road
Sad Songs (Say So Much)
Don't Let the Sun Go Down on Me
Mientras que el Encore de aquel 28 de septiembre estuvo compuesto por tres temas más: "Cold Heart", una colaboración con Dua Lipa; Skyline Pigeon y Your Song.
Una fecha anterior, durante su presentación del 7 de septiembre de 2026, que tuvo lugar en el Palco Mundo del Parque Olímpico de Río de Janeiro, como parte de Rock in Río, repitió Setlist y Encore.
La última vez que Elton John se presentó ante público mexicano fue en marzo de 2012, cuando ofreció un concierto en el Auditorio Nacional.
En aquella ocasión cantó algunos clásicos como:
Rocket Man
Your Song
Tiny Dancer
Bennie and The Jets
I'm Still Standing
Cocodrile Rock
Saturday Night's Alright for Fighting
I'ms Still Standing