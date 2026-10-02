Enfrentamiento Entre Civiles y Policías Deja un Muerto y un Herido en Poza Rica

El reporte sobre la presunta presencia de hombres armados en la colonia Agustín Lara, del municipio de Poza Rica, derivó en un enfrentamiento a balazos entre elementos de la policía estatal y civiles armados.

Los hechos se registraron sobre la calle Pozo 13, en la zona norte del estado de Veracruz, donde, de acuerdo con los primeros reportes, policías estatales se habrían encontrado de frente con los sujetos armados, iniciándose un intercambio de disparos.

Tras el enfrentamiento, los primeros informes señalan que un civil habría perdido la vida y otro resultó herido. De manera simultánea, en la colonia Chapultepec se reportó la presunta presencia de ponchallantas.

Derivado de estos hechos, elementos de fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos agresores. Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre personas detenidas.