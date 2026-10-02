Balaceras

Enfrentamiento Entre Civiles y Policías Deja un Muerto y un Herido en Poza Rica

Al norte de la entidad veracruzana un hecho de violencia movilizó a las corporaciones policiacas de distintos órdenes de gobierno

Enfrentamiento Entre Civiles y Policías Deja un Muerto y un Herido en Poza RicaAutoridades implementaron un operativo para intentar dar con los responsables. Foto: Archivo | N+

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Violencia en Poza Rica: enfrentamiento armado entre civiles y policías deja un muerto y un herido. Operativo en marcha para capturar a los agresores.

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