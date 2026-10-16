Seguridad

Investigan como Feminicidio la Muerte de la Doctora Cristina Ramos en Veracruz

Las autoridades realizan diligencias para determinar las causas de su muerte y avanzar en el esclarecimiento de los hechos

Autoridades investigan feminicidio de doctora en Santa Cecilia CoatzacoalcosAutoridades investigan feminicidio de doctora en Santa Cecilia Coatzacoalcos. Foto: Cristina Ramos Arg

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Autoridades investigan feminicidio de la Dra. Cristina Ramos en Santa Cecilia, Coatzacoalcos. Se sigue la pista a su pareja como principal sospechoso

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