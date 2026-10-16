Investigan como Feminicidio la Muerte de la Doctora Cristina Ramos en Veracruz

La Fiscalía General del Estado a través de un comunicado informó que mediante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres Femenicidios y Trata de Personas ha iniciado una carpeta de investigación con motivo del hallazgo de una mujer sin vida al interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia en Coatzacoalcos.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, realizan las diligencias correspondientes conforme al protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Las investigaciones continúan para establecer las líneas de investigación que permitan identificar y dar con el paradero de quién o quiénes resulten responsables con el objetivo de que estos hechos no queden impunes.

Cabe mencionar que la mujer fue localizada sin vida la tarde del jueves 15 de octubre en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento privado Santa Cecilia de Coatzacoalcos, donde se mantiene la investigación a su pareja como principal sospechoso Lenin ’N’ de 21 años de edad.

La doctora era originaria de Paso del Macho, Veracruz. Sus padres llegaron durante la noche del jueves para reclamar su cuerpo y llevarlo a enterrar a su ciudad natal.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre personas detenidas. Cristina Ramos Argüello llegó a Coatzacoalcos después de concluir su especialidad como médico cirujano. Se desempeñaba profesionalmente en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar, así como en el ISSSTE y el IMSS.