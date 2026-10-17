Fiscalía Abre 14 Carpetas de Investigación por Abuso Policial en Marcha por el Agua en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga posibles abusos policiales durante las detenciones de manifestantes afuera de Casa Jalisco, luego de que 39 personas fueran puestas a disposición del Ministerio Público. El caso comprende 14 carpetas de investigación para esclarecer los hechos y deslindar posibles responsabilidades.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, 11 de las carpetas se iniciaron de oficio, mientras que las tres restantes derivaron de comparecencias de las personas presuntamente afectadas.

Como parte del procedimiento, se incorporaron informes y partes médicos de las personas detenidas conforme fueron puestas en libertad y entregadas a sus familiares.

La información recabada fue turnada a la Dirección General de Visitaduría, instancia encargada de dar seguimiento a los posibles abusos cometidos por los policías y contribuir al deslinde de responsabilidades.

Este procedimiento es independiente de la investigación interna iniciada por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, que puso a 17 de sus elementos a disposición de la Dirección de Asuntos Internos.

La Fiscalía señaló que las diligencias se llevarán a cabo con apego a derecho y respeto a los derechos humanos.