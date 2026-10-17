Sociedad

Fiscalía Abre 14 Carpetas de Investigación por Abuso Policial en Marcha por el Agua en Jalisco

La Fiscalía de Jalisco señaló que las diligencias se llevarán a cabo con apego a derecho y respeto a los derechos humanos

Investigan detenciones en la marcha por el aguaAutoridades investigan las detenciones durante la marcha por el agua. Foto: N+

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