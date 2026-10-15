Guadalajara es el Municipio con Más Fallas y Fugas de Agua en México, Según la Ibero

Un estudio realizado por el doctor Óscar A. Martínez Martínez y el Maestro Miguel A. Martínez Ríos, investigadores de la Universidad Iberoamericana (Ibero), encontró que Guadalajara es el municipio con más fallas y fugas de agua potable entre las 90 principales ciudades de México.

Este estudio está basado en datos del INEGI, específicamente en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del tercer trimestre de 2024, con 24 mil 96 personas de las 90 principales áreas urbanas de la República Mexicana.

De acuerdo con el maestro Miguel Martínez Ríos, el acceso al agua potable en México está marcado por las desigualdades sociales, las condiciones de vivienda y la gestión gubernamental, una situación que ocurre con mayor frecuencia en Guadalajara.

Los resultados indican que la probabilidad de presentar fallas aumenta 17% en el nivel socioeconómico medio alto, 48% en el medio bajo y 68% en el bajo. Además, las mujeres jefas de hogar tienen 9% más probabilidad de enfrentar estos problemas que los hombres.

A continuación se muestra un mapa que ilustra la probabilidad de sufrir fallas o fugas en la provisión de agua potable a nivel municipal en Jalisco.

Mapa de municipios con más probabilidades de fallas y fugas en la provisión de agua. Foto: IBERO

De acuerdo con los autores del estudio, una solución viable sería dejar de buscar fuentes o pozos y gestionar la demanda de la industria, la agricultura y la ganadería. Además sugirieron tarifas progresivas y cobros más altos a viviendas con albercas y jardines.

También propusieron reforzar organismos operadores con un fondo para los municipios más empobrecidos; medir el acceso por calidad, cantidad y frecuencia, y no únicamente por infraestructura, además de invertir en captación de lluvia, plantas de tratamiento comunitarios y detección de fugas.