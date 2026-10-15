Sociedad

Guadalajara es el Municipio con Más Fallas y Fugas de Agua en México, Según la Ibero

Un estudio basado en datos de 90 áreas urbanas del país encontró que 62% de las personas encuestadas reportó problemas en el suministro

Agua suciaGuadalajara es la ciudad con más fallas en el sistema del agua, de acuerdo a estudio de la IBERO. Foto: Magnific

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Estudio de la IBERO revela que Guadalajara enfrenta más fugas de agua. 68% de hogares de nivel bajo sufren fallas

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