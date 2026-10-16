Accidentes

Localizan a Hombre que fue Arrastrado por el Río Santa Catarina en Monterrey, NL

El hombre mencionó que se había resguardo en ese punto luego de salir de su trabajo y percatarse de las intensas lluvias en el Área Metropolitana

Río Santa CatarinaEl sujeto se resguardó debajo de un puente. Foto: N+

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