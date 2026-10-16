Localizan a Hombre que fue Arrastrado por el Río Santa Catarina en Monterrey, NL

Un hombre que había sido arrastrado por la corriente del Río Santa Catarina fue localizado con vida por elementos de rescate y seguridad. Fue debajo del puente Gonzalitos, en la avenida Morones Prieto, en el municipio de Monterrey, donde policías de Fuerza Civil lograron ubicar al sujeto.

De inmediato se movilizaron autoridades de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) para comenzar con las labores necesarias y poder poner a salvo al hombre, quien se encontraba sobre la base de una columna de dicho puente.

El dron de N+ Monterrey logró captar como el hombre terminó por refugiarse en ese sitio para evitar ser arrastrado por la creciente que presenta el Río Santa Catarina ante las lluvias registradas en las últimas horas.

Autoridades de rescate lograron poner a salvo al hombre luego de colocarle la protección necesaria. En entrevista para N+ Monterrey, el sujeto, identificado como Marco Antonio, mencionó que se había resguardado en ese lugar al percatarse de la presencia de lluvias al salir de su trabajo.

Marco Antonio comentó que quería evitarse el traslado hasta su hogar, ubicado en Guadalupe, pero la acción salió contraproducente ante la creciente del Río Santa Catarina, por lo que deicidió subir a la columna del Puente Gonzalitos para resguardarse.

El hombre señaló que se sentía bien y que regresaría a su trabajo para ver si lo aceptaban el día de hoy, ya que su hora de entrada ya había pasado. Autoridades comentaron que el sujeto se encontraba bien, pero sería valorado por paramédicos.

Rescatistas pidieron a los ciudadanos resguardarse en sus hogares y evitar cruzar por zonas inundadas o de riesgo. Elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que seguirán desplegados durante las próximas horas para monitorear los puntos de peligro.