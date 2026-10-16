Inundaciones y Daños por Lluvias en Nuevo León: 7 Rescates y 52 Vehículos Varados

Las lluvias originadas por la entrada del frente frío número 2 ocasionó inundaciones en diversas calles y avenidas del estado de Nuevo León, así como daños y afectaciones desde la madrugada.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, al corte de las 9:40 de la mañana se registraron 52 vehículos varados, 21 inundaciones, 2 postes caídos o por caer, 12 árboles caídos o por caer, 3 cables colgando y 13 cortocircuitos.

La inundaciones y encharcamientos ocurrieron en la avenida Morones Prieto, a la altura del Parque España, Av. Revolución, Av. Garza Sada, Av. Constitución, Av. Obispado, Av. Lázaro Cárdenas, Av. Alfonso Reyes, Av. Gonzalitos hasta la Av. Leones y la Av. Universidad.

Se llevaron a cabo cierres preventivos en el vado del Parque Canoas en Monterrey, en los retornos de la Carretera Nacional en el municipio De Santiago, así como en los siguientes puntos del municipio de Santa Catarina: Av. Clouthier en ambos sentidos altura Santa María la Rivera, Av. Movimiento Obrero y Av Constitución e Industriales del Poniente.

Los elementos de Protección Civil llevaron a cabo al menos 7 rescates durante esta mañana, de personas que quedaron varadas al interior de sus vehículos, entre ellos un hombre en las calles Doctos Coss y 5 de Mayo, en el Centro de Monterrey.

Otro de los rescates se realizó en el municipio de Allende y otro más en la colonia Centro del municipio de Guadalupe, Nuevo León. De igual manera, el reporte de autos varados y arrastrados por la corriente se dio principalmente en La Estanzuela, El Uso y la colonia Barrio Del Prado, en la ciudad de Monterrey.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones y no exponerse durante este día que continuarán las lluvias por la entrada del frente frío número 2 en el estado de Nuevo León.

SHH