Accidentes

Inundaciones y Daños por Lluvias en Nuevo León: 7 Rescates y 52 Vehículos Varados

La entrada del frente frío número 2 dejó diversas afectaciones en distintos puntos del estado

Calles inundadas en MonterreySe registraron 21 inundaciones por las lluvias en Nuevo León. Foto: N+

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