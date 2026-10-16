Accidentes

Atropellan a Adulto Mayor tras Volcadura de Camioneta en Monterrey

Un hombre de 78 años resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta que perdió el control y terminó volcada en calles de la colonia Altavista

Hombre es atendido por PC NLHombre es atendido por PC NL. Foto: PC NL

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Un adulto mayor fue atropellado tras la volcadura de una camioneta en Monterrey. El hombre de 78 años fue trasladado al hospital.

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