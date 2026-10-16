Atropellan a Adulto Mayor tras Volcadura de Camioneta en Monterrey

Un adulto mayor fue atropellado por una camioneta tipo pick up luego de que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcado en la colonia Altavista, al sur de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos quedaron captados en video, donde se observa cómo la unidad se sale de su trayectoria y termina impactando al hombre de 78 años, quien se encontraba en el lugar al momento del accidente.

Tras el reporte de lo ocurrido, rescatistas acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien fue localizado con vida y recibió atención médica por parte de los cuerpos de emergencia.

Debido a las lesiones que presentaba, el adulto mayor fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre su estado de salud.

Las imágenes del incidente muestran los momentos en que la camioneta pierde el control y termina volcada, mientras que el hombre de la tercera edad resulta alcanzado por la unidad.

El percance generó la movilización de los cuerpos de auxilio en este sector del sur de Monterrey, donde se brindó atención al lesionado y se realizaron las labores correspondientes tras el accidente. Se espera que las autoridades determinen las causas del hecho y deslinden las responsabilidades