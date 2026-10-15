Accidentes

Niño de 6 Años y Madre Resultan Lesionados tras Participar en Choque en Hermosillo

El siniestro ocurrió la mañana del jueves entre un automóvil sedán y un vehículo de carga en la colonia Olivares de la capital de Sonora

Niño de 6 Años y Madre Resultan Lesionados tras Participar en Choque en HermosilloNiño de 6 Años y Madre Resultan Lesionados tras Participar en Choque en Hermosillo. Foto: N+

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