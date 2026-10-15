Niño de 6 Años y Madre Resultan Lesionados tras Participar en Choque en Hermosillo

Un niño de 6 años de edad y su madre resultaron lesionados al participar en un choque, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital la mañana del jueves.



El siniestro sucedió a las 08:00 horas en el cruce de las calles Gustavo Muñoz y Quintana Roo, de la colonia Olivares, en donde participaron un sedán blanco y un estaquitas del mismo color.



El automóvil de carga circulaba de norte a sur por la calle Gustavo Muñoz, con la preferencia de paso, cuando al llegar al crucero fue impactado en su parte lateral derecha por el sedán, que iba de poniente a oriente por la Quintana Roo.



El golpe provocó que el compacto girara en descontrol y quedara en sentido contrario a donde circulaba, mientras que el estaquitas enfiló hacia la acera oriente, donde se estrelló contra la banqueta.



Producto del impacto, un menor de 6 años y su madre resultaron con lesiones, por lo que tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados a recibir atención médica.



El conductor del sedán quedó detenido por elementos del Departamento de Tránsito, quienes también elaboraron el informe correspondiente para el deslinde de responsabilidades.