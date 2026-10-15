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Huracán Trudy: Lista de Estados que Suspenden Clases Este Viernes 16 de Octubre

Se anunció la suspensión de labores en los planteles escolares públicos y privados ante las lluvias previstas

Guerrero Tras Las LluviasFoto: Cuartoscuro
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