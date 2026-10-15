Huracán Trudy: Lista de Estados que Suspenden Clases Este Viernes 16 de Octubre

Guerrero fue el primer estado en anunciar la suspensión de clases tanto para este jueves 15 de octubre como mañana viernes 16 de octubre, ante las posibles afectaciones por el huracán Trudy categoría 1. Esto debido a que hay un alertamiento preventivo para los 85 municipios por Trudy.

La medida aplica para todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas de la entidad, tanto en el turno matutino como en el vespertino. La suspensión incluye las actividades académicas y administrativas.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que la decisión responde a las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y trabajadores del sector educativo.

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Las autoridades pidieron a madres, padres de familia, estudiantes y personal escolar extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales. También solicitaron a los responsables de los planteles facilitar el uso de las instalaciones como refugios temporales, en caso de que sea necesario.

En tanto, Puebla también suspendió clases para mañana viernes en las escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

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De acuerdo con el alertamiento de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se pronostican lluvias intensas que podrían acompañarse de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, por lo que se exhorta a la comunidad educativa a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y seguir las recomendaciones preventivas.

Los municipios de la Sierra Norte considerados en la suspensión son:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtlitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla. En la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueyotamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

En la Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

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