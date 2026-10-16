Encuentran Sin Vida a Doctora de Hospital del IMSS en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana, la doctora Cristina 'N', de 34 años, fue localizada sin vida en el fraccionamiento privado Santa Cecilia, ubicado al poniente de la ciudad.

De acuerdo con información obtenida, la víctima habría sido encontrada en el interior de su departamento, donde aparentemente presentaba heridas producidas por arma blanca.

La doctora prestaba sus servicios médicos en el Hospital Materno Infantil IMSS Bienestar de Coatzacoalcos y en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Presuntamente, su pareja sentimental, un joven universitario, podría estar relacionado con los hechos y, hasta este momento, se desconoce el paradero del sujeto señalado.

En el fraccionamiento donde fueron reportados estos hechos, se registró la presencia de elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de agentes ministeriales.