Seguridad

Encuentran Sin Vida a Doctora de Hospital del IMSS en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, Veracruz

Cristina 'N'. de 34 años fue encontrada sin signos vitales y con presuntas heridas de arma blanca

Doctora es Hallada sin Vida en Fraccionamiento de Coatzacoalcos, VeracruzLa víctima fue hallada sin vida al interior de un fraccionamiento al sur del estado. Foto: N+

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Encuentran sin vida a la doctora Cristina 'N' en Coatzacoalcos. Presuntas heridas de arma blanca y un sospechoso prófugo.

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