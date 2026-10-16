Seguridad

Prisión Preventiva Contra Tres Personas por Extorsión y Secuestro en Veracruz

Al norte del estado, se imputó a dos hombres y una mujer tras ser investigados por delitos cometidos en Poza Rica y Coatzintla

Prisión Preventiva Contra Tres Personas por Extorsión y Secuestro en VeracruzJueces determinaron imponer prisión preventiva a los tres señalados. Foto: FGE

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En Veracruz, tres acusados de secuestro y extorsión en Poza Rica y Coatzintla enfrentan prisión preventiva.

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