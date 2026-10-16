Prisión Preventiva Contra Tres Personas por Extorsión y Secuestro en Veracruz

Tres personas fueron imputadas por presuntos delitos de secuestro y extorsión en Poza Rica y Coatzintla, municipios localizados en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), los casos corresponden a hechos registrados en octubre del pasado año 2025. En el primer caso, Juan Manuel 'N' es señalado por su presunta participación en un secuestro.

Dicho sujeto fue detenido cuando conducía una camioneta, la cual presuntamente era propiedad de la víctima, cuyos familiares habrían recibido exigencias económicas para su liberación.

En un segundo caso, Jorge Alberto 'N' y Zita 'N' fueron imputados por presuntamente exigir dinero a un comerciante bajo la modalidad de cobro de piso, en el municipio de Coatzintla. En ambos procesos, jueces determinaron imponer prisión preventiva a los tres señalados, mientras continúan las investigaciones judiciales.