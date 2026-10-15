Reporte de Mujer Secuestrada Revela Guarida de Delincuentes en Puebla

Habitantes de la Colonia Los Ángeles Mayorazgo, de la ciudad de Puebla, bloquearon la Prolongación de la 11 Sur ante la posibilidad de haberse registrado el plagio de una mujer.

Durante la noche, una vecina caminaba tras salir de una tienda de conveniencia y al dirigirse a su domicilio, escuchó cuando la mujer pedía ayuda. Al acercarse no la vio e intuyó que se la habían llevado a la fuerza por el predio ubicado en la esquina de la Avenida Margaritas.

Llegó a su casa e hizo un llamado al número de emergencias 911 y al representante de la colonia.

De inmediato, los vecinos se organizaron para realizar la búsqueda; es por ello que salieron armados con palos, tubos, varillas y bates metálicos para enfrentar a los secuestradores en caso de hallarlos.

También decidieron colocar cuerdas, llantas y hacer barreras humanas para cerrar el paso de vehículos en ambos sentidos mientras hacían recorridos en la zona.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana arribaron al sitio para tomar conocimiento del hecho.

Los uniformados revisaron un predio ubicado en la acera poniente de la vialidad, donde hace un año aproximadamente fue detenida una banda de delincuentes dedicada al robo de vehículos.

La inspección arrojó que no estaban ni la mujer ni los plagiarios, aunque sí descubrieron objetos y ropa que confirmaban que el lugar funciona como guarida de indigentes o delincuentes.

El bloqueo continuó hasta después de la medianoche, cuando los vecinos decidieron dejar pasar automóviles únicamente por el carril confinado.

Policías Estatales ofrecieron a los iracundos habitantes un dron para hacer un rastreo aéreo y emplear perros de búsqueda para encontrar a la mujer en caso de que ahí estuviera. El paso y algunos vecinos se fueron retirando paulatinamente; el resto esperó un tiempo más para recibir una solución por parte de las autoridades.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR