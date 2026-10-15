Seguridad

Reporte de Mujer Secuestrada Revela Guarida de Delincuentes en Puebla

Una vecina de Los Ángeles Mayorazgo caminaba tras salir de una tienda cuando escuchó cuando la mujer pedía ayuda

Vecinos salieron con palos, tubos, varillas y bates metálicos.Vecinos salieron con palos, tubos, varillas y bates metálicos. Foto: N+

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En la Colonia Los Ángeles Mayorazgo de Puebla bloquearon calles tras posible secuestro de una mujer. La comunidad se organizó para buscarla.

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