Protección Política Dio Fuerza Criminal a ‘Los Cromos’ en el Istmo de Tehuantepec

La fuerza criminal de ‘Los Cromos’ se explica en gran medida gracias a la protección política que han recibido en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, como en el caso del exalcalde Miguel Sánchez Altamirano y el exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez.

En junio del año pasado, así fueron cuestionados Montero Pérez, entonces director general del IEEPO, y Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado cuando acudieron a una reunión con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Emilio Montero Pérez y Miguel Sánchez Altamirano se conocen desde niños. Públicamente se llaman “hermanos”, estudiaron en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y pertenecen al mismo grupo político y criminal que controla al Istmo de Tehuantepec.

Sus padres formaron parte de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán, creada en 1970 por las condiciones sociales en esa época.

Héctor Sánchez, líder histórico de COCEI Oaxaca, indicó: “Emilio Montero, su padre fue un coceísta de La Ventosa. Sin embargo, él se fue a estudiar a Oaxaca, pero él nunca participó ni en los mítines ni en las marchas. Él se fue a Oaxaca, se relacionó con el priismo de Oaxaca, de la misma manera es Miguel Sánchez Altamirano, era de las familias más recalcitrantes priistas”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fuerza Criminal de ‘Los Cromos’ en Oaxaca

En el 2006, durante el conflicto político y social que se registró en el gobierno de Ulises Ruiz, Emilio Montero y Miguel Sánchez, junto con otros estudiantes universitarios, formaron parte de un grupo porril y de choque para disolver protestas y amedrentar a la población civil en el movimiento de la Sección 22 y la APPO.

En agosto de ese año varios de ellos fueron detenidos por boicotear el transmisor de Radio Universidad.

De 1981 a 2018, la COCEI gobernó nueve trienios en Juchitán. En 2019, Emilio Montero fue electo presidente municipal y en 2021 se reeligió.

“Entró Emilio Montero, y a partir de ahí las cosas se descompusieron tremendamente porque esta persona había sido porro en la UABJO, había sido priista, con Diodoro Carrasco, es decir, traía una historia negra por detrás. Y bueno, de tal manera que, al tomar la presidencia municipal, lo primero que hizo fue golpear a los coceístas y aliarse con grupos porriles también aquí, grupos violentos en Juchitán”, señaló Héctor Sánchez, líder histórico COCEI Oaxaca.

En 2019, Montero y su grupo se unieron al Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), de Antonino Morales, actual senador por Morena. El FUCO tenía denuncias por diversos delitos y apoyaron la campaña de Salomón Jara al Senado de la República y al gobierno del estado.

En diciembre de 2022, ya como gobernador, Jara dio cargos a varios de estos personajes, mientras que Miguel Sánchez Altamirano quedó como presidente municipal de Juchitán.

Gloria Sánchez, diputada federal y fundadora del COCEI Oaxaca, señaló: “Llegaron con la organización de FUCO, después se separaron e hicieron ya equipo con el gobernador y ahí fueron escalando y desgraciadamente hoy la situación que vive nuestro municipio es muy difícil, muy complicada”.

Durante las administraciones municipales de Emilio Montero y Miguel Sánchez, los grupos delictivos implementaron una serie de actos violentos, asesinatos, secuestros, desapariciones y cobro de piso en Juchitán.

“Cuando llegan estas personas, efectivamente la violencia empieza a cambiar, era una violencia incluso interna desde el ayuntamiento hacia los grupos que no se disciplinaban al poder municipal que se detentaba. Y de tal forma se fue descomponiendo, han lastimado mucho a Juchitán” explicó Héctor Sánchez.

Con información de Fátima Monterrosa.

LECQ