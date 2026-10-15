Seguridad

Protección Política Dio Fuerza Criminal a ‘Los Cromos’ en el Istmo de Tehuantepec

Durante las administraciones municipales de Emilio Montero y Miguel Sánchez los grupos delictivos implementaron en Juchitán una serie de asesinatos, secuestros, desapariciones y cobro de piso

Durante las administraciones de Emilio Montero y Miguel Sánchez, los grupos delictivos implementaron actos violentosDurante las administraciones municipales de Emilio Montero y Miguel Sánchez, los grupos delictivos implementaron una serie de actos violentos. Foto: N+
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