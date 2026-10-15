Internacional

Reportan que Estados Unidos Planea Atacar Irán con 'la Madre de Todas las Bombas'

Algunas fuentes familiarizadas con el posible despliegue de ese armamento cuestionan su eficacia para alcanzar los objetivos estratégicos

IránLa llamada "madre de todas las bombas" apuntaría contra la infraestructura energética y las instalaciones nucleares de Irán. Foto: Reuters.

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