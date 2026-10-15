Reportan que Estados Unidos Planea Atacar Irán con 'la Madre de Todas las Bombas'

Estados Unidos está considerando utilizar su bomba no nuclear más grande contra Irán si el presidente Donald Trump decide reanudar los combates en la guerra que se encuentra en punto muerto, informó CNN este jueves.

El ejército evalúa el posible uso de la bomba GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), más conocida por su apodo, la "Madre de Todas las Bombas", para atacar infraestructuras energéticas iraníes y sitios nucleares, según el medio, que citó a funcionarios familiarizados con el tema.

Trump intenta mejorar sus bajos índices de aprobación de cara a las elecciones legislativas de noviembre, mientras las encuestas muestran que la impopular guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible que ha encarecido otros productos están perjudicando a su Partido Republicano.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, que estalló con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero, se encuentran en un punto muerto desde el verano.

Pero varios funcionarios han expresado dudas sobre la eficacia de la bomba en caso de que se emplee, especialmente sobre su capacidad para destruir los presuntos sitios nucleares subterráneos de la república islámica.

La MOAB sirve para "despejar grandes áreas, pero no para mucho más", dijo a CNN una fuente familiarizada con los planes.

"Definitivamente no está diseñada como una ojiva de penetración profunda", agregó.

Si bien el ejército de Estados Unidos sigue presentando a Trump opciones para posibles ataques contra objetivos iraníes, algunos funcionarios se preguntan, en privado, si la Casa Blanca cuenta con una estrategia que integre estos planes de manera que realmente conduzcan al fin de la guerra, asegura la cadena estadounidense.

Trump ha ordenado al ejército que prepare planes de ataque adicionales contra objetivos iraníes —que incluyen 'gran parte de la infraestructura energética'— y que contemple el posible uso de una bomba MOAB, según indicó una de las fuentes a la CNN.

La misma fuente señaló que el ataque tendría lugar "antes de la retirada estadounidense en el área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM)", lo que sugiere que la administración podría llevar a cabo estos ataques adicionales, proclamar la victoria y proceder a una rápida evacuación de sus fuerzas.

Una segunda fuente explicó a la CNN que los planes militares para atacar instalaciones nucleares iraníes —incluido el complejo de "Pickaxe Mountain"— contemplan explícitamente el uso de la MOAB.

En los últimos meses, Trump ha amenazado reiteradamente con atacar "Pickaxe", lugar donde, según Estados Unidos e Israel, Teherán almacena componentes de su programa nuclear.

Estados Unidos e Israel han afirmado que la guerra era necesaria para impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que la República Islámica ha negado desde hace tiempo.

También existen preocupaciones sobre la posibilidad de víctimas civiles provocadas por un arma tan enorme. Washington ha reducido en las últimas semanas las operaciones militares en favor de la presión económica.

AFP contactó con el Pentágono para solicitar comentarios.

Aunque la "Madre de todas las bombas", guiada por GPS, es capaz de arrasar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas, probablemente carece de la capacidad necesaria para penetrar lo suficiente bajo tierra como para destruir las supuestas instalaciones nucleares en "Pickaxe".

En 2017, el ejército estadounidense en Afganistán lanzó la "MOAB" contra escondites del grupo Estado Islámico en un complejo de túneles y búnkeres, matando a más de 90 milicianos.

Con información de Agencias

ASJ