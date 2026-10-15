Internacional

Santa Sede Informa Que el Papa León XIV Pasó Bien la Noche

El martes, el sumo pontífice se sometió a una cirugía y le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho

Una mujer sostiene una estampa del papa y un rosarioUna mujer sostiene una estampa del papa y un rosario. Foto: Reuters
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