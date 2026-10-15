Santa Sede Informa Que el Papa León XIV Pasó Bien la Noche

En su segundo día de convalecencia tras su cirugía de pulmón, el papa León XIV pasó "bien la noche" y desayunó en su habitación del hospital Gemelli, según informó el Vaticano este jueves.

Apenas el martes, el líder de mil 400 millones de católicos fue sometido a una operación donde le extirparon un nódulo pulmonar que terminó siendo un tumor maligno. Por ello, le fue retirado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

"El papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado", indicó el Vaticano en un breve comunicado publicado en redes sociales.

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El miércoles, los médicos, citados por el Vaticano, informaron que los análisis de sangre y la radiografía del tórax realizados tras la cirugía mostraban "una evolución posoperatoria normal".

Además, se han hecho más pruebas para ver si el cáncer se ha propagado. Estas pruebas permitirán determinar el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir.

Una fuente del Vaticano indicó que el papa incluso ofició el miércoles una misa en una sala habilitada en la décima planta del hospital donde está ingresado.

Antes de la intervención, el Vaticano estimó que la recuperación del papa durará una semana y canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

ICM