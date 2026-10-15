Mueren 28 Alumnos y Una Profesora Tras Desplomarse Techo de Escuela en Pakistán

El desplome del techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán, dejó un saldo de al menos 28 personas muertas (28 niños y una maestra) y 50 más heridas.

Los hechos ocurrieron mientras se impartían clases en el inmueble, por lo que de inmediato se movilizaron los equipos de emergencia y rescate, mismos que llegaron al lugar para recuperar los cuerpos de las víctimas.

"El número de fallecidos ha llegado a 28, incluida una profesora, y otras 20 personas están heridas", confirmó Muhammad Asim, vocero del hospital Lady Reading de Peshawar. Más tarde, se informó que la cifra de lesionados ascendió a 50.

Los equipos de respuesta a desastres del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar con ambulancias y emprendieron una operación para retirar los restos de la estructura, según informó el organismo en un comunicado.

"Los equipos de rescate han retirado todos los escombros y no quedan más niños heridos en el lugar", afirmó el comisionado adjunto de Peshawar, Afaq Wazir, en declaraciones a la cadena pakistaní Geo News.