Mueren 28 Alumnos y Una Profesora Tras Desplomarse Techo de Escuela en Pakistán
Al menos 20 personas más resultaron heridas tras el incidente ocurrido en un colegio privado en la ciudad de Peshawar
Al menos 20 personas más resultaron heridas tras el incidente ocurrido en un colegio privado en la ciudad de Peshawar
El desplome del techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán, dejó un saldo de al menos 28 personas muertas (28 niños y una maestra) y 50 más heridas.
Los hechos ocurrieron mientras se impartían clases en el inmueble, por lo que de inmediato se movilizaron los equipos de emergencia y rescate, mismos que llegaron al lugar para recuperar los cuerpos de las víctimas.
"El número de fallecidos ha llegado a 28, incluida una profesora, y otras 20 personas están heridas", confirmó Muhammad Asim, vocero del hospital Lady Reading de Peshawar. Más tarde, se informó que la cifra de lesionados ascendió a 50.
Los equipos de respuesta a desastres del servicio de emergencias Rescue 1122 acudieron al lugar con ambulancias y emprendieron una operación para retirar los restos de la estructura, según informó el organismo en un comunicado.
"Los equipos de rescate han retirado todos los escombros y no quedan más niños heridos en el lugar", afirmó el comisionado adjunto de Peshawar, Afaq Wazir, en declaraciones a la cadena pakistaní Geo News.
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El gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado del accidente y ordenó a las autoridades determinar las causas del derrumbe, que por el momento se desconocen.
Mientras que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó proporcionar toda la asistencia médica necesaria a los heridos.
Por su parte, el presidente de la República, Asif Ali Zardari, señaló que la "trágica pérdida de vidas de niños y maestros" dejó en shock al país.
Pero este incidente no es aislado, ya que en junio, el derrumbe del techo de un centro privado de enseñanza en Lahore causó la muerte de 14 niños menos de dos meses después de que otros cuatro menores murieran y 20 personas resultaran heridas en una escuela de Dera Ghazi Khan.
ICM