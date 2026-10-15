Internacional

Mueren 28 Alumnos y Una Profesora Tras Desplomarse Techo de Escuela en Pakistán

Al menos 20 personas más resultaron heridas tras el incidente ocurrido en un colegio privado en la ciudad de Peshawar

Voluntarios y equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de niños sepultados bajo los escombrosVoluntarios y equipos de emergencia recuperaron los cuerpos de niños sepultados bajo los escombros. Foto: Reuters
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