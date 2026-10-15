Seguridad

Riña entre Comensales Termina en Balacera en Restaurante de Chiapas; Hay un Muerto

La Fiscalía ya investiga el ataque armado que presuntamente se originó tras un pleito entre clientes

La balacera ocurrió al interior de un establecimiento de Chiapa de CorzoFoto: Tiempo y Forma Chiapas
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