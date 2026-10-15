Riña entre Comensales Termina en Balacera en Restaurante de Chiapas; Hay un Muerto

Una llamada de alerta por diversos disparos de arma de fuego al interior de un establecimiento provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas; hay víctimas.

El ataque armado ocurrió en el Restaurante Rocamar, localizado en las inmediaciones de la Ribera Las Flechas, en el tramo carretero de Tuxtla Gutiérrez-La Angostura. En el lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron a varias personas lesionadas, por lo que de inmediato solicitaron apoyo médico.

Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital debido a la gravedad de las heridas. Mientras recibía auxilio, un hombre de aproximadamente 39 años de edad perdió la vida. En tanto, otros dos hombres siguen bajo vigilancia médica; no obstante, se desconoce su estado de salud.

El personal de seguridad y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) aseguró la zona para comenzar con las primeras investigaciones y esclarecer el caso.

Según testigos, varias personas se encontraban conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas, cuando de manera repentina comenzaron a discutir. Sin embargo, pronto pasaron a los golpes y, posteriormente uno de ellos habría sacado un arma de fuego que accionó en diversas ocasiones.

Luego de darse a conocer la agresión armada al interior del restaurante en Chiapa de Corzo, la Fiscalía de Chiapas confirmó el saldo de la balacera e indicó que se instruyó a un grupo especial de la Fiscalía de Distrito Centro, a elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y a peritos especializados, para el esclarecimiento de los hechos.

“Se informa que la línea de investigación apunta a una riña dentro de un establecimiento y ya se tiene a una persona detenida presuntamente responsable de estos hechos”, afirmó en un comunicado.

Las autoridades señalaron que también se aseguró el arma presuntamente usada durante la balacera, por lo que dentro de las próximas horas se darán a conocer los avances en las investigaciones.

EPP