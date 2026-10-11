Internacional

Irán Asegura que EUA ha Aceptado Algunas Condiciones para el Fin de Guerra

Según las autoridades iraníes esto sería clave para poner fin al conflicto con Israel y reabrir el estrecho de Ormuz

Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de IránFoto: AP
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