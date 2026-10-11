Irán Asegura que EUA ha Aceptado Algunas Condiciones para el Fin de Guerra

A pesar de que el presidente Donald Trump, rechazó la propuesta en público, este domingo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó que Estados Unidos ha aceptado algunas de sus condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Los estadounidenses ya nos han respondido; en su respuesta han aceptado algunas de nuestras condiciones”, dijo Rezaei en unas declaraciones recogidas por la agencia ISNA.

El funcionario explicó que otras de las propuestas presentadas “siguen sin estar claras”.

Estas declaraciones ocurren luego de que Irán presentó el “Plan de siete días para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz”, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Luego de estas propuestas, Trump dijo que no era aceptable el plan. No obstante, Rezaei afimó que no todos los puntos fueron rechazados, por lo que ahora esperan “claridad”.

"Deben aclarar los temas que nos han quedado poco claros", dijo el responsable iraní.

Se tiene conocimiento que la propuesta presentada incluye, entre sus condiciones, un alto al fuego de siete días en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados, entre otras cuestiones.

En ese sentido, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

La declaración sobre la aceptación de varios acuerdos se presenta luego de que en los últimos días se han registrado un importante aumento en los ataques a buques que navegan por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera de nuevo.

EPP