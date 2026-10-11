Trump Anuncia Alto al Fuego Energético Entre Rusia y Ucrania; Zelenski Lo Respalda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que entró en vigor un alto el fuego sobre la infraestructura energética en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que ambas partes aceptaran el acuerdo.

A través de un mensaje, el mandatario estadounidense informó que la medida tiene efecto inmediato y pidió a los dos países respetar el compromiso para evitar ataques contra instalaciones energéticas.

“Con efecto inmediato, entra en vigor un alto el fuego sobre la infraestructura energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han aceptado el acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump.

El presidente concluyó su mensaje con un agradecimiento por la atención al asunto, aunque no proporcionó más detalles sobre la duración del acuerdo ni las condiciones específicas para su cumplimiento.

Zelenski respalda alto al fuego

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su respaldo al alto al fuego sobre la infraestructura energética anunciado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y señaló que espera conocer los detalles de la propuesta por parte de Estados Unidos.

En un mensaje, Zelenski informó que habló con Mark Carney, primer ministro de Canadá; Alexander Stubb, presidente de Finlandia, y Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sobre la iniciativa.

El mandatario ucraniano sostuvo que es importante que Rusia también apoye el alto el fuego energético, anunciado por Trump, aunque no precisó cuándo recibirán la información adicional del gobierno estadounidense.

“Ucrania apoya el alto el fuego, y es importante que Rusia también lo apoye. Estamos esperando detalles del lado estadounidense”, escribió.

Zelenski agregó que su gobierno respalda las acciones orientadas a reducir las tensiones, proteger vidas y avanzar hacia el fin de la guerra, así como las decisiones que permitan alcanzar una paz duradera.

Por su parte, Rusia aún no se pronuncia sobre la iniciativa anunciada por Trump.