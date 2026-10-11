Internacional

Trump Anuncia Alto al Fuego Energético Entre Rusia y Ucrania; Zelenski Lo Respalda

Por su parte, Rusia aún no se pronuncia sobre el presunto pacto

Foto: AFPFoto: AFP

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