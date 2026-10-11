Sociedad

De Médicos a Personal de Limpieza: Así Apoya la Marina Ante Impacto del Huracán Simon

El ciclón se encuentra a 96 km al oeste de Manzanillo, Colima y a 176 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco

Los elementos de la Mariana ayudan a los habitantes por el paso del huracán SimonFoto: Marina
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