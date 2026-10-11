De Médicos a Personal de Limpieza: Así Apoya la Marina Ante Impacto del Huracán Simon

La alerta por el impacto del huracán Simon de categoría 4, tiene en vilo a los habitantes de los estados de la costa pacífico, por lo que las autoridades han desplegado un fuerte operativo para brindar apoyo por las afectaciones del ciclón.

Simon se encuentra a aproximadamente 96 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima y a 176 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Su trayectoria cambió hacia el noreste, paralelo a la costa. Además, sespera un posible impacto en Cabo Corrientes, Jalisco, en el transcurso de la tarde de este día.

En las operaciones especiales para auxiliar a las comunidades, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Auxilio en Colima, mientras que en Jalisco, Michoacán y Nayarit, se encuentra en su Fase de prevención.

Los elementos de la Marina, a través de la Décima Segunda Zona Naval, tienen desplegados 36 integrantes de la Estación Naval Avanzada de La Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. En este punto participan con dos vehículos tipo pick up, un vehículo de volteo, uno de redilas y una ambulancia.

Mientras que en la Estación Naval Avanzada de Pérula, ubicada en el municipio de La Huerta, Jalisco, son en total 19 elementos y tres vehículos quienes están listos para apoyar a la población civil en caso de ser necesario.

La Semar informó que apoyó en el traslado de 55 personas (30 adultos y 25 niños) al albergue San Mateo, municipio La Huerta; en los albergues de La Cruz de Loreto, personal del Sanidad Naval brindó atención médica a tres adultos mayores, quienes se encontraron estables de salud.

En el caso de Manzanillo, Colima, personal de la Sexta Región Naval en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, instaló el Centro de Operaciones de Emergencias y dos puestos de comando.

También se tiene conocimiento de las acciones de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE), las cuales se encuentran efectuando recorridos de vigilancia y apoyo a la población, con personal de Protección Civil en zonas susceptibles de afectaciones.

Sin embargo, los elementos de la Marina no solo apoyan a la población para hacerle frente a los efectos provocados por el huracán Simon, ya que prácticamente de manera simultánea otro fenómeno meteorológico afecta al país.

Se trata de Rachel, el ciclón tropical tocó tierra a las 00:00 horas en Punta Colnett, Baja California. Ahora se localiza a aproximadamente 255 kilómetros al nor-noreste del municipio de Ensenada.

Es en este punto donde personal de la Segunda Zona Naval activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio desplegando una Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) en San Quintín.

“Personal naval apoyó en el retiro de árboles caídos, vehículos arrastrados, desazolve de coladeras, arroyos y restablecimiento de sistemas eléctricos; así como en el traslado y entrega de 65 colchonetas y 65 cobijas en coordinación con autoridades locales”, puntualizó la Marina.

Durante el apoyo médico, se auxulió a una mujer embarazada que se encontraba en un vehículo atascado, siendo trasladada al Hospital Naval de Ensenada, donde se le brindó atención médica, retirándose por sus propios medios.

Además, se trasladó a seis personas a albergues que quedaron bajo resguardo; así como en la recolección de cilindros de gas y en el traslado de costales de arena al Hospital General en el área de cuidados intensivos neonatal, donde se apoyó en la evacuación de pacientes y limpieza de instalaciones.

EPP