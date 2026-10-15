Asaltan Dos Tiendas Departamentales y Roban Decenas de Celulares en Puebla

Dos tiendas departamentales fueron el blanco de la delincuencia durante la misma noche en la ciudad de Puebla, los sujetos armados robaron decenas de celulares.

El primer hecho ocurrió en una sucursal ubicada sobre la Avenida 11 Sur y Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Guadalupe Hidalgo, en donde un grupo de hombres ingresó con marros y pistolas.

Los sujetos amagaron a los clientes y trabajadores del lugar para posteriormente romper las vitrinas del departamento de telefonía. Los asaltantes tomaron varios celulares y los echaron a una bolsa, para luego emprender su huída.

Testigos del crimen dieron aviso al número de emergencias, mientras que otros optaron por retirarse del lugar para salvaguardarse.

Más tarde elementos policiales recibieron el reporte de otro asalto en otra tienda departamental de la misma cadena.

Esta vez el robo ocurrió en el Infonavit La Margarita sobre la avenida Vicente Guerrero esquina con la avenida Fidel Velázquez; Cuatro hombres armados ingresaron a la sucursal para llevarse dispositivos móviles del departamento de telefonía.

Los sujetos rompieron al menos tres vitrinas con la ayuda de mazos y se llevaron alrededor de 46 celulares, mientras que los presentes trataban de refugiarse en un lugar seguro.

Posteriormente se dieron a la fuga a bordo de motocicletas, mientras que elementos de seguridad se dirigían al sitio.

Se sabe que en lugar de los hechos dejaron una bolsa de plástico de color amarillo la cual contenía cuatro celulares, uno de ellos con manchas hemáticas.

Derivado a estos asaltos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dieron inicio a operativos de búsqueda, dando como resultado la detención de dos presuntos implicados, el primero identificado como Miguel Ángel 'N' de 23 años de edad.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, en donde se confirmó que cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, robo a comercio y alteración al orden público.

Por otro lado, Santiago 'N' de 19 años de edad fue asegurado por su probable participación en los hechos, el joven cuenta con antecedentes por robo a transeúnte, robo a comercio y robo a usuario de transporte público con violencia.

Además, se dio a conocer que se logró recuperar parte de la mercancía que fue sustraída de una de de las tiendas departamentales.

Con información de N+

MCS