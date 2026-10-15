Seguridad

Asaltan Dos Tiendas Departamentales y Roban Decenas de Celulares en Puebla

Sujetos armados rompieron vitrinas y se llevaron dispositivos móviles de las sucursales ubicadas en la col. Guadalupe Hidalgo y La Margarita

Detenido tras robo de celulares en tienda departamental en la capital poblana.Detenido tras asalto en tienda departamental en la capital poblana. Foto: SSC Puebla

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Policías municipales lograron capturar a dos jóvenes por el asalto a dos tiendas departamentales en la ciudad de Puebla.

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