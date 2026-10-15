Fiscalía de Oaxaca Continuará Investigaciones Contra 'Los Cromos'; Prevé Más Detenciones

Las investigaciones contra la organización criminal conocida como “Los Cromos” continuarán en Oaxaca y podrían derivar en nuevas detenciones, informó el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, el fiscal explicó que las indagatorias buscan identificar y detener a operadores financieros, colaboradores y personas que presuntamente han brindado protección a esta estructura delictiva, señalada por su operación en la región del Istmo de Tehuantepec.

Rodríguez Alamilla precisó que la captura de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo” y líder de esa banda criminal realizada el 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, no significa el cierre del caso, por el contrario, representa el comienzo de una nueva etapa en las investigaciones para desarticular las redes vinculadas con el grupo.

Indicó que las autoridades mantendrán las acciones para esclarecer la estructura y el funcionamiento de la organización, así como para ubicar a otros posibles integrantes y personas relacionadas con sus actividades.

La detención de Sánchez Santiago representa un avance en las indagatorias, aunque las autoridades estatales buscan ampliar las investigaciones para determinar el alcance de las redes de colaboración y protección que presuntamente permiten operar a este grupo criminal.

Las posibles nuevas capturas dependerán de los resultados de las diligencias y de los elementos que obtengan las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones.

Con estas acciones, la fiscalía busca avanzar en el desmantelamiento de la organización y esclarecer las actividades delictivas que se le atribuyen en el Istmo de Tehuantepec.