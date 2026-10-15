Seguridad

Asesinan a Dos Hombres en Ataque Armado en Bar de Irapuato; Hay Cuatro Heridos

Varias personas conviven, cuando los agresores comenzaron disparar en el local

Al lugar llegaron elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

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Dos muertos y 4 heridos tras tiroteo en un bar. Las autoridades trabajan en la investigación.

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