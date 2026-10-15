Asesinan a Dos Hombres en Ataque Armado en Bar de Irapuato; Hay Cuatro Heridos

Una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad se originó después de que hombres armados disparan en un bar de la zona centro de Irapuato, donde murieron dos hombres y cuatro más resultaron lesionados.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos se registraron cuando varias personas se ubicaban al interior del establecimiento, cuando hombres armados llegaron y comenzaron a disparar.

Testigos del ataque, al escuchar las detonaciones trataron de ponerse a salvo, mientras llamaban a los números de emergencia para reportar los hechos, al mismo tiempo que los agresores huían del lugar.

A los pocos minutos, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional llegaron para resguardar la zona. Por su parte, los paramédicos acudieron para brindar atención médica, destacando que dos personas ya no contaban con signos vitales.

Ahí, cuatro personas más resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas para su atención. Personal de la Fiscalía de Guanajuato acudió para comenzar con las indagatorias correspondientes.