Motocicleta Arrolla a Adulto Mayor en Calzada Saltillo 400 de Torreón

Un adulto mayor resultó lesionado de gravedad luego de ser atropellado por una motocicleta sobre la calzada Saltillo 400, en la ciudad de Torreón.

El hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, intentó cruzar la calzada a la altura de la calle Andorra, sin embargo, no se percató de la presencia de la motocicleta que terminó embistiéndolo y proyectándolo a más de 10 metros de distancia, debido al impacto.

El peatón sufrió fracturas expuestas en el brazo izquierdo y ambas piernas, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el motociclista también resultó con algunos golpes a consecuencia del accidente, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre su estado de salud.

El agente de Peritos se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes, para lo cual revisará el video de una cámara de vigilancia que captó el momento del atropellamiento y que podría ayudar a esclarecer cómo ocurrieron los hechos.