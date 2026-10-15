Accidentes

Motocicleta Arrolla a Adulto Mayor en Calzada Saltillo 400 de Torreón

El hombre quien hasta el momento no ha sido identificado fue trasladado de emergencia a un hospital

El hombre quien hasta el momento no ha sido identificado fue trasladado de emergencia a un hospitalEl adulto mayor sufrió fracturas expuestas en el brazo izquierdo y ambas piernas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El adulto mayor sufrió fracturas expuestas en el brazo izquierdo y ambas piernas

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Motocicleta Arrolla a Adulto Mayor en Calzada Saltillo 400 de Torreón | N+