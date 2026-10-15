Muere Ciclista Atropellado en el Distribuidor Vial Benito Juárez en León, Guanajuato

El ciclista murió después de haber sido atropellado al intentar cruzar el distribuidor vial Benito Juárez en León.

Alrededor de las 8:30 de la mañana se reportó a la Central de Emergencias 911 el incidente.

La conductora responsable manejaba una camioneta color gris y permaneció en el lugar por lo que fue presentada ante las autoridades.

Elementos de corporaciones de seguridad y rescate que llegaron el lugar, acordonaron el área por lo que se afectó la vialidad. El tráfico se tuvo que desviar por la lateral.

Socorristas que respondieron al llamado le tomaron sus signos vitales, pero ya no contaba con vida.

El distribuidor vial se mantuvo cerrado por horas, hasta que integrantes del SEMEFO levantaron el cuerpo de la víctima para trasladarlo a Guanajuato, Capital.

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Personal del Servicio Médico Forense se encargaron de trasladar el cuerpo del ciclista a Guanajuato, Capital para practicarles la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad del ciclista fallecido y la mecánica de los hechos, autoridades se encargarán de deslindar responsabilidades.