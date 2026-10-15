Accidentes

Muere Ciclista Atropellado en el Distribuidor Vial Benito Juárez en León, Guanajuato

Es el segundo ciclista que muere atropellado la mañana de este jueves, la conductora responsable permaneció en el lugar

Ciclista Muere Atropellado en el Distribuidor Vial Benito Juárez en León, Guanajuato.Ciclista Muere Atropellado en el Distribuidor Vial Benito Juárez en León, Guanajuato. Foto: N+

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El accidente causó congestionamiento vial en el libramiento José María Morelos a la altura del bulevar Clouthier.

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