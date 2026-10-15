Plazo para Registrar Líneas de Telefonía con Terminación 4 Vence este Jueves 15 de Octubre

Estamos a un día de que finalice el plazo para vincular las líneas de telefonía que terminan en dígito 4. Los usuarios tienen hasta mañana, jueves 15 de octubre, para completar el proceso.

Quienes aún no han hecho el trámite están a tiempo de cumplir con el registro, que es muy sencillo y puede completarse en menos de cinco minutos.

Una vez cumplido el plazo, la suspensión del servicio se aplicará de manera gradual en las 72 horas posteriores al 15 de octubre. Es decir, las líneas no vinculadas podrían ir quedando sin servicio conforme avancen esos tres días.

Para reactivar el servicio, será necesario completar el proceso de registro ante la compañía telefónica correspondiente.

El trámite está diseñado para que en menos de cinco minutos la línea quede vinculada, por lo que quienes aún no lo han hecho todavía están a tiempo de cumplir con el registro.

Se recomienda no esperar al último momento para evitar contratiempos, como saturación en los sistemas o fallas en la plataforma, y asegurarse de que la línea quede correctamente vinculada antes de que cierre el periodo.

AMP