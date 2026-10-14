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Bloqueo por Protesta de Jubilados: Pensionados de Pemex e IPN Afectan Esta Zona en CDMX

Los inconformes se suman a la joranada de protestas de este miércoles en la CDMX

Protesta de jubilados de PemexProtesta de jubilados de Pemex. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta de jubilados en CDMX: Pemex e IPN demandan justicia económica y respeto a sus derechos. Conoce los detalles de esta movilización.

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