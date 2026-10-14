Bloqueo por Protesta de Jubilados: Pensionados de Pemex e IPN Afectan Esta Zona en CDMX

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sumarán a las protestas de este miércoles en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de Pemex, quienes exigen que el presupuesto de 2027 no anticipe ni dé por resueltas las disposiciones sobre pensiones que aún requieren definición jurídica o legislativa, así como el respeto a sus derechos laborales.

Mientras que los jubilados y pensionados del IPN denuncian violencia económica desde 2024 a la fecha en contra de más de 1,200 jubilados, pensionados y familiares de personal fallecido, a quienes han retrasado por más de un año sus liquidaciones tras años de servicio. Además, exigen la reparación del daño económico y moral, garantías de no repetición para las generaciones futuras, así como la investigación y sanción a los responsables.

Zona afectada por protesta de jubilados en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los jubilados de Pemex se concentraron a las 9:00 horas en Zócalo Capitalino, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que otras asociaciones se sumen en apoyo, entre ellas la Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex, Movimiento Nacional del Sector Eléctrico y Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza, A.C.

Asimismo, los jubilados del IPN se concentraron desde las 11:00 horas en la Explanada del Palacio de Bellas Artes, en avenida Juárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. En este momento bloquean el Eje Central Lázaro Cárdenas.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo trabajadores activos y estudiantes del IPN.

Con información de N+