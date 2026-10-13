Ciencia y Tecnología

Anthropic Advierte sobre Propagación en Línea ‘Gusanos’ de IA Autónomos

Los ‘gusanos’ son una amenaza clásica para las computadoras, pero ahora la inteligencia artificial podría magnificar el riesgo de estos programas maliciosos

Inteligencia artificialGusanos informáticos autónomos podrían propagarse en cuestión de meses. Foto: Reuters

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