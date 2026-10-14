Ciencia y Tecnología

IA Podría Acelerar el Regreso del Extinto Dodo: Empresa Reconstruyó 95% de su Genoma

La famosa ave no voladora con un gran pico en forma de gancho fue declarada extinta en1662

IA Podría Acelerar el Regreso del Extinto Dodo; Reconstrucción de Genoma Tiene 95%: EmpresaUna representación del dodo, ave extinta no voladora, creada por la empresa Colossal Biosciences, con sede en Dallas. Foto: Reuters

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