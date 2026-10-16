La Serie Mundial Tendrá un Toque Mexicano tras Barrida de los Brewers a los Dodgers

Los peloteros de raíces mexicanas Joey Ortiz y JoJo Romero clasificaron a la Serie Mundial con los Milwaukee Brewers, que barrieron a Los Angeles Dodgers en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas (MLB).

Milwaukee llegaba con ventaja de 3-0 en la serie y necesitaba una victoria más para asegurar su boleto a la disputa por el campeonato.

Joey Ortiz y JoJo Romero, nacidos en Estados Unidos, tienen ascendencia mexicana y forman parte del roster de Milwaukee para el Clásico de Otoño

Joey Ortiz se desempeña como infielder y puede jugar como campocorto. El pelotero tiene raíces mexicanas y forma parte del grupo de jugadores de las Grandes Ligas que mantienen un vínculo familiar con México.

Por su parte, JoJo Romero es un lanzador zurdo que trabaja como relevista. Su función consiste en ingresar durante los encuentros para apoyar al cuerpo de lanzadores de Milwaukee, una tarea que puede ser importante en partidos decisivos de postemporada.

Los dos aparecen en la lista oficial de jugadores de los Brewers para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, de acuerdo con la información proporcionada.

Milwaukee ganó los primeros tres encuentros de la serie frente a Los Angeles. En el tercer partido, los Brewers se impusieron por marcador de 6-2, resultado que los colocó a una victoria de avanzar a la Serie Mundial.

El cuarto juego se disputó este jueves en el Dodger Stadium, en Los Ángeles. Con esta victoria, Milwaukee se coronó campeón de la Liga Nacional y obtuvo el pase a la final de las Grandes Ligas.

De esta manera, Joey Ortiz y JoJo Romero tienen la posibilidad de llegar a la Serie Mundial con los Brewers, en una jornada en la que el equipo buscará cerrar la serie ante los Dodgers.

PT