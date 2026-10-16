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La Serie Mundial Tendrá un Toque Mexicano tras Barrida de los Brewers a los Dodgers

Los peloteros con raíces mexicanas avanzaron con Milwaukee a la final de las Grandes Ligas, que llega al Clásico de Otoño por primera vez desde 1982

Joey OrtizFoto: X @Brewers
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