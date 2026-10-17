América Tendrá Bajas Importantes para su Visita al León en la Liga MX 2026

Las Águilas tienen una visita de alto riesgo a la guarida del León, el Nou Camp, en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026. No sólo está en juego su liderato, ya que le pisan los talones el Toluca y el Querétaro, sino que además tendrá dos bajas en el ataque.

El partido León vs América de la Liga MX 2026 se llevará a cabo este sábado 17 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nou Camp, casa del conjunto esmeralda en Guanajuato.

América llega en calidad de líder general de la tabla con 21 unidades, luego de 6 victorias, 3 empates y 1 revés (ante Cruz Azul, el único que lo ha vencido en el torneo). Con 21 unidades, el club azulcrema es seguido muy de cerca por el Toluca (20 puntos), Querétaro (20) y Guadalajara (19).

Así que una derrota puede significar que las Águilas desciendan uno o más escalones, dependiendo de lo que hagan sus perseguidores en sus respectivos encuentros. El León lleva 18 unidades, pero aún ganando no estará por encima debido a la diferencia de goles.

Las Águilas verán diezmado su ataque, ya que no contarán con dos futbolistas de peso en el esquema del entrenador Guillermo Almada. El primero de ellos es Miguel Borja, quien fue suspendido 1 encuentro luego de hacerse expulsar ante el Monterrey en la fecha 11.

El delantero colombiano recibió tarjeta roja en el minuto 87 del duelo contra los Rayados debido a una plancha sobre un defensor cuando disputaban una pelota dividida. El silbante lo mandó a las regaderas luego de revisar la jugada en el VAR.

Además de “El Colibrí” Borja, el club América no podrá contar con el mediocampista ofensivo Raphael Veiga, quien es titular indiscutible con el entrenador Almada. De acuerdo con medios especializados, el jugador brasileño sufrió un golpe en la pierna durante un entrenamiento y no está en condiciones óptimas.

El cuerpo técnico de las Águilas decidió darle descanso a Veiga para no arriesgarlo, ya que la semana próxima habrá doble jornada y lo necesitarán en óptimas condiciones para los duelos contra Atlas y Pachuca.

La buena noticia es que el lateral Cristian Borja sí estará disponible para el compromiso contra los Panzas Verdes, luego de que recuperó de las molestias en la rodilla que lo obligaron a salir de cambio en el minuto 74 ante los Rayados.

Hay que recordar que León y América tienen cuentas pendientes. Y es que las Águilas quieren cobrar venganza luego de caer 1-0 ante los Esmeraldas en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup que se disputó el 6 de septiembre pasado.

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Con información de N+