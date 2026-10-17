Deportes

América Tendrá Bajas Importantes para su Visita al León en la Liga MX 2026

El ataque de las Águilas se verá diezmado debido a dos ausencias relevantes en la Jornada 12 del torneo Apertura 2026

El americanista Miguel Borja fue expulsado ante el Monterrey y lo suspendieron un partido.El americanista Miguel Borja fue expulsado ante el Monterrey y lo suspendieron un partido. Foto: Reuters

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