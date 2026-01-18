Ataque Armado en Loma Bonita, Tonalá, Deja 2 Muertos y 1 Herido

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este 18 de enero dejó como saldo dos personas muertas y un hombre lesionado en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Tonalá.

Alrededor de las 5:00 de la mañana, policías municipales recibieron un reporte al número de emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en dicha colonia.

A su arribo, los oficiales confirmaron el fallecimiento de dos hombres y localizaron a un tercero con heridas de bala, quien fue trasladado para recibir atención médica.

Dentro del domicilio, las autoridades encontraron a un hombre con lesiones por proyectil de arma de fuego en la espalda, a la altura de la región lumbar, así como en el antebrazo derecho.

En el mismo sitio fue localizado otro hombre, de entre 35 y 40 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales tras recibir un impacto en el tórax.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al menos tres sujetos habrían ingresado a la vivienda por la azotea y realizaron disparos de manera directa contra las personas que se encontraban al interior, para posteriormente darse a la fuga. Hasta el momento, se desconoce el rumbo que tomaron los agresores.

Minutos después, a media cuadra del inmueble, en el cruce de Loma Estrella, fue localizado en la vía pública un hombre de aproximadamente 30 años de edad, con impactos de arma de fuego en el tórax y la espalda, quien ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se presume que también se encontraba dentro del domicilio al momento del ataque y que logró salir herido antes de desplomarse.

El hombre lesionado fue trasladado a la Cruz Verde Poniente Tonalá para su atención médica. Durante su valoración, señaló a las autoridades que conocía a quienes lo agredieron, ya que presuntamente se trataría de vecinos con quienes mantenía rencillas previas.

Cabe señalar que el herido permanece bajo resguardo de las autoridades, mientras agentes investigadores continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Edith de León / N+

