Destituyen a Comisario de Seguridad de Jalisco por Tratar de Asfixiar a Gato

Por presuntamente intentar asfixiar a un gato, el comisario de Seguridad Pública del municipio de Jesús María, Jalisco, Israel García, fue destituido de su cargo.

Presunto maltrato se dio a conocer por un video redes sociales

Así lo informó la presidenta municipal Olivia Sevilla López, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video donde se observa al ahora ex jefe policiaco maltratando a un felino.

¿Qué se puede observar en el video de la presunta agresión a un gato?

En las imágenes se aprecia a varios elementos de la corporación sobre la banqueta de la comisaría; uno de ellos mantiene al gato atado con una cuerda. Posteriormente, el entonces comisario desciende de una patrulla, se acerca al animal, toma la cuerda y lo levanta dejándolo colgado durante algunos segundos.

El video se volvió viral, principalmente en el municipio, lo que derivó en denuncias anónimas por maltrato animaldirigidas al Ayuntamiento, en las que se exigía la destitución del funcionario.

Quiero informarles que derivado de las acciones de maltrato animal que se registraron estos días por parte del director de Seguridad Pública de este municipio, he tomado la decisión de removerlo de su cargo

Olivia Sevilla, Presidenta Municipal de Jesús María

Hasta el momento, las autoridades locales no informaron qué ocurrió con el gato tras los hechos.

De manera oficial, únicamente se dio a conocer que Israel García fue removido del cargo, sin que se haya confirmado si existe en su contra alguna denuncia penal por maltrato animal.

