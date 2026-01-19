Hallan Maleta Abandonada en Vía Pública con Restos Humanos en Tijuana

Una maleta que contenía restos humanos fue localizada la mañana de este lunes 19 de enero, sobre la calle Ónix, en la colonia Reforma de Tijuana, dentro de la delegación Sánchez Taboada, durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Policía Municipal, quienes notificaron de inmediato a la Agencia Estatal de Investigación para el inicio de las diligencias correspondientes por el delito de homicidio doloso.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 07:58 horas, en el cruce de las calles Ónix y Géminis, cuando los oficiales detectaron una maleta color morada abandonada en la vía pública. Al inspeccionar el objeto, confirmaron que en su interior se encontraban restos humanos, aparentemente de una persona del sexo femenino, por lo que procedieron a asegurar el área y solicitar el apoyo de las autoridades investigadoras.

De acuerdo con la información oficial, el sitio fue acordonado para preservar los indicios, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para hacerse cargo de la escena. La intervención fue encabezada por personal de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la zona Tijuana, quienes iniciaron el procesamiento del lugar conforme a los protocolos establecidos.

Los restos hallados dentro de la maleta pertenecen a una persona del sexo femenino.

Durante los primeros trabajos periciales, se confirmó que los restos humanos se encontraban dentro de la maleta, sin que hasta el momento se haya informado sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que pudo haber ocurrido el hecho. La autoridad se limitó a señalar que el caso se investiga como homicidio doloso.

Fue después del aseguramiento del área cuando se precisó que los restos corresponderían a una mujer, información que será corroborada mediante los estudios forenses realizados por el Servicio Médico Forense, instancia a la que fueron trasladados los restos para los análisis de ley.

La Fiscalía General del Estado informó que se abrió la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de recabar indicios, testimonios y cualquier elemento que permita esclarecer el hecho y ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas en relación con este caso.

Información de Perla Vélazquez | N+

RCP