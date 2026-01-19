Inicio Tijuana Joven Desaparece tras Ingresar al Mar en Playas de Rosarito; Continúa Búsqueda

Joven Desaparece tras Ingresar al Mar en Playas de Rosarito; Continúa Búsqueda

|

N+

-

Un joven de 18 años fue reportado como desaparecido luego de presuntamente ser arrastrado por la corriente al ingresar al mar en Playas de Rosarito

Joven Desaparece tras Ingresar al Mar en Playas de Rosarito; Continúa Búsqueda

Joven Desaparece tras Ingresar al Mar en Playas de Rosarito; Continúa Búsqueda | Foto: N+

COMPARTE:

Un joven de 18 años de edad, identificado como Obed, fue reportado como desaparecido luego de ingresar al mar y presuntamente ser arrastrado por la corriente en Playas de Rosarito, durante la tarde del domingo.

De acuerdo con información de las autoridades, el incidente ocurrió a la altura del Arroyo Huacatay, donde el joven se encontraba en compañía de su familia.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito activaron de inmediato los protocolos de búsqueda en la zona.

Historias recomendadas: Asesinan a Subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación en Ensenada

Continúan labores de búsqueda por segundo día

Las labores de localización continuaron durante el lunes, a las cuales se sumaron elementos de Protección Civil Estatal y del municipio de Tecate, quienes apoyan en el monitoreo del área mediante dispositivos acuáticos y el uso de drones.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han tenido indicios sobre la localización del joven.

Historias recomendadas: 

Información Perla Velázquez

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Buscan a joven de 18 anos desaparecido en mar de playas de rosarito