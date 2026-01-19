Joven Desaparece tras Ingresar al Mar en Playas de Rosarito; Continúa Búsqueda

Un joven de 18 años de edad, identificado como Obed, fue reportado como desaparecido luego de ingresar al mar y presuntamente ser arrastrado por la corriente en Playas de Rosarito, durante la tarde del domingo.

De acuerdo con información de las autoridades, el incidente ocurrió a la altura del Arroyo Huacatay, donde el joven se encontraba en compañía de su familia.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito activaron de inmediato los protocolos de búsqueda en la zona.

Continúan labores de búsqueda por segundo día

Las labores de localización continuaron durante el lunes, a las cuales se sumaron elementos de Protección Civil Estatal y del municipio de Tecate, quienes apoyan en el monitoreo del área mediante dispositivos acuáticos y el uso de drones.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se han tenido indicios sobre la localización del joven.

Información Perla Velázquez

