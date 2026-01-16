Perro Policía Neutraliza a Hombre Armado que Tenía a su Madre de Rehén en Mexicali

Una intervención coordinada entre la Policía Municipal de Mexicali, el Escuadrón Violeta de Baja California, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Agencia Estatal de Investigación permitió la detención de un hombre que mantuvo como rehén a su madre durante casi cuatro horas en un domicilio del fraccionamiento Valle de Puebla, la noche del jueves 15 de enero.

El reporte se generó a través de la línea 911, donde se alertó sobre un caso de violencia familiar en una vivienda ubicada en la calle De Los Azulejos, entre avenida Ahuastepec y De Los Bastros. En el lugar, un sujeto armado discutía con su madre y la amenazaba con un arma de fuego, lo que motivó el despliegue de un operativo especial.

El hombre disparó al aire en repetidas ocaciones.

Los primeros en arribar fueron agentes de la Policía Municipal, quienes intentaron dialogar con el individuo para que soltara el arma y liberara a la mujer. Sin embargo, el sujeto se negó a cooperar y continuó con amenazas constantes, por lo que se solicitó el apoyo de otras corporaciones para reforzar la intervención.

Con la llegada de personal del Escuadrón Violeta y de unidades K-9 de la FESC y la FGE, se estableció un perímetro de seguridad y se inició un proceso de negociación psicológica. Durante ese tiempo, el hombre se apuntaba el arma a la cabeza y realizó varias detonaciones al aire, lo que incrementó el nivel de riesgo para la víctima y para los propios agentes.

El hombre fue neutralizado por un agente canino K9 "Kilo".

Tras varias horas de diálogo, la mujer, de 58 años de edad, fue finalmente liberada. Minutos después, el sujeto fue neutralizado con el apoyo del agente canino K9 “Kilo” y mediante el uso de una granada de gas, logrando su aseguramiento sin que se reportaran disparos dirigidos contra las autoridades.

El detenido fue identificado como José Manuel “N”, de 37 años, y trasladado a la base de la FESC en el Centro Cívico, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. En el lugar se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros con cinco cartuchos abastecidos.

La mujer recibió atención de policías paramédicos, además de acompañamiento psicológico por parte de personal especializado. El caso quedó en manos de la autoridad investigadora para determinar la situación legal del detenido y dar seguimiento a los hechos ocurridos en el domicilio de Valle de Puebla.

Información de Kitzia Flores | N+

