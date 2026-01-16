Investigan Homicidio tras Hallazgo de Hombre sin Vida en Colonia Fundadores, Mexicali

La Fiscalía General del Estado inició una investigación por el homicidio de un hombre localizado sin vida en la colonia Fundadores, en el municipio de Mexicali, cuyo fallecimiento se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades.

De acuerdo con el fiscal de Homicidios, Miguel Ángel Gaxiola, en una primera etapa se realizaron trabajos en la escena del hallazgo, donde se recabó información relevante para la integración de la carpeta de investigación.

Posteriormente, se ejecutaron un par de cateos con el objetivo de obtener evidencia adicional, así como determinar el medio que fue utilizado para trasladar y depositar el cuerpo en dicha zona.

Te podría interesar: Aseguran Arma de Fuego y Droga tras Persecución en Mexicali; Hay Tres Detenidos

Analizan videos e imágenes para identificar a los responsables

El fiscal informó que actualmente se revisan imágenes y material audiovisual en los que presuntamente participaron dos personas, lo que podría permitir la identificación de los posibles responsables y la posterior imputación del delito.

Precisó que el hombre no fue privado de la vida en el lugar donde fue localizado, sino que su cuerpo fue abandonado en esa área, la cual se encuentra cercana al sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Víctima permanece sin identificar

La víctima aún no ha sido identificada de manera oficial; sin embargo, al momento del hallazgo vestía camisa negra, pantalón azul y cinto negro.

En el sitio intervinieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el cuerpo de Bomberos y personal de la Agencia Estatal de Investigación.

La autoridad indicó que no se proporcionarán más detalles del caso hasta que se consolide la carpeta de investigación correspondiente.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG