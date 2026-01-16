Localizan a Adulto Mayor Reportado como Desparecido desde Noviembre de 2025 en Tijuana

Un adulto mayor de 74 años de edad, identificado como José Ángel López Márquez, fue localizado tras contar con un reporte de no localización, gracias a la coordinación entre distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo con la información oficial, el pasado 13 de enero una mujer solicitó apoyo a la Policía Cibernética y a la Célula de Búsqueda, al señalar que desconocía el paradero de su tío, quien anteriormente se encontraba en un asilo ubicado en la delegación Sánchez Taboada.

La reportante indicó que la última vez que tuvo contacto con él fue el 25 de agosto de 2025, ya que posteriormente salió de viaje. A su regreso, fue informada por un familiar que el adulto mayor se encontraba desaparecido, por lo que el 11 de noviembre de 2025 se realizó el trámite correspondiente ante la Fiscalía.

Te podría interesar: Detienen a Objetivo Delictivo Prioritario en San Quintín con Armas y Droga

Activación de protocolos de búsqueda

Tras recibir la información, la Célula de Búsqueda activó los protocolos correspondientes y solicitó datos a diversas instituciones con el objetivo de localizar al adulto mayor a la brevedad.

Como resultado de la coordinación interinstitucional, el Escuadrón Violeta informó que el 20 de septiembre de 2025 atendió un reporte relacionado con una persona adulta mayor desorientada, quien manifestó vivir en Tecate sin recordar su domicilio.

Durante la atención, el hombre refirió llamarse José Ángel López Márquez, de 74 años de edad, por lo que fue resguardado en un refugio que brinda apoyo a migrantes y personas de la tercera edad, ubicado en el poblado Ejido Matamoros.

Personal de la Célula de Búsqueda acudió al albergue para corroborar la información, donde el encargado del lugar confirmó que una persona bajo su resguardo coincidía plenamente con las características del adulto mayor reportado como no localizado.

Posteriormente, se realizó el llenado del Formato Único de Localización y la toma de fotografías como prueba de vida, con el fin de solicitar la baja del boletín de búsqueda ante la Comisión Local, así como la conclusión de la carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y/o Cometida por Particulares.

Historias recomendadas:

APG