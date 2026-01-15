Vinculan a Hombre por Presunta Privación de la Libertad de su Pareja en Ensenada

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Marco Antonio “N” por los delitos de privación de la libertad personal agravado y violación equiparada, por hechos ocurridos en la ciudad de Ensenada, Baja California, entre el 19 y el 29 de diciembre de 2025, de acuerdo con información confirmada por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra la Mujer por Razón de Género.

Según la carpeta de investigación, durante ese periodo el imputado presuntamente mantuvo privada de la libertad a la víctima, con quien sostenía una relación de amistad, y le impuso la cópula sin su consentimiento. Los hechos se habrían registrado en el interior de un condominio ubicado en el fraccionamiento Ulbrich, en esta ciudad.

Tras las diligencias ministeriales, el 31 de diciembre de 2025 se cumplimentó una orden de aprehensión y una orden de cateo en contra de Marco Antonio “N”, ambas otorgadas por un Juez de Control con base en los datos de prueba integrados por el Ministerio Público durante la investigación.

Tras un analisis se dictó vinculación a proceso para continúan con el proceso legal.

Posteriormente, el caso fue presentado ante la autoridad judicial en audiencia celebrada el 6 de enero de 2026, donde se analizaron los elementos recabados y se determinó la existencia de indicios suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso por los delitos señalados.

A partir de esta resolución, el Juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de conceder un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta con más datos de prueba.

En este punto del proceso, la autoridad ministerial señaló que la investigación se centra en esclarecer plenamente los hechos ocurridos durante los días en que la víctima habría permanecido privada de su libertad, así como en establecer con precisión las circunstancias en las que se habrían cometido los actos que dieron origen a los delitos imputados.

Información de Diego Robles | N+

RCP