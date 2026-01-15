Grúa Pierde el Control en Rampa Cuauhtémoc e Impacta Contra Vivienda en Tijuana

La mañana de este jueves, alrededor de las 9:00 horas, se registró el impacto de una grúa contra una vivienda ubicada sobre la rampa Cuauhtémoc, en la colonia Lomas Taurinas, al este de Tijuana.

Presunta falla mecánica provoca impacto de grúa contra vivienda

De acuerdo con información preliminar, el accidente se habría originado por una falla mecánica en el vehículo pesado, cuando intentaba subir la pronunciada pendiente, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara ingresando al domicilio.

Al interior de la vivienda se encontraba una familia; sin embargo, únicamente un menor se hallaba en la sala al momento del impacto. El niño presentó lesiones leves en un pie, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, el conductor de la grúa resultó con golpes en el tabique nasal y en las piernas, aunque fue atendido en el lugar y no requirió atención médica especializada.

Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que ocurre un percance de este tipo en dicha rampa, por lo que hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se realicen trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la vialidad, a fin de mejorar la adherencia del pavimento y prevenir futuros accidentes.

