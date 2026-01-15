Cierre de Carriles en Vía Rápida Poniente Hoy por Reparación de Socavón
Piden a automovilistas extremar precauciones, respetar la señalización y utilizar vías alternas
Este jueves iniciaron los trabajos de reparación del hundimiento registrado sobre la Vía Rápida Poniente, a la altura de un conocido centro industrial, con el objetivo de restablecer la seguridad y movilidad en la zona.
Autoridades municipales informaron que las labores estaban programadas para comenzar desde el martes pasado; sin embargo, tuvieron que posponerse debido a la huelga del personal perteneciente al Sindicato de Burócratas, reanudándose una vez que los trabajadores se reintegraron a sus actividades.
Los trabajos contemplan la intervención del tramo afectado, por lo que se mantiene un cierre parcial de la vialidad, lo que ha generado carga vehicular en horarios de mayor afluencia.
Piden a automovilistas utilizar vías alternas
Ante esta situación, se recomendó a los automovilistas utilizar como vías alternas los bulevares Insurgentes, Federico Benítez y Díaz Ordaz, a fin de evitar congestionamientos y reducir tiempos de traslado.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y planear sus rutas con anticipación mientras continúan las obras en la zona.
