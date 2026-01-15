Sismo de Magnitud 4.4 Sacude a Mexicali Hoy, ¿Dónde Fue el Epicentro?

Un sismo de 4.4 grados de magnitud se registró durante la madrugada de este martes alrededor de la 1:54 horas, con epicentro en Holtville, California, y fue percibido tanto en la mancha urbana de Mexicali como en la zona del Valle, lo que llevó a la activación del protocolo de revisión por parte de Protección Civil Municipal.

Sismo en Holtville fue percibido en Mexicali

De acuerdo con autoridades locales, Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron recorridos preventivos, así como revisiones en hospitales de la ciudad, sin que se reportaran daños estructurales ni personas lesionadas. Únicamente se atendieron casos de crisis nerviosa, los cuales no requirieron traslados médicos.

Posterior al movimiento principal, se registraron dos réplicas, las cuales fueron de menor intensidad y no generaron afectaciones adicionales, según los reportes preliminares.

El movimiento telúrico fue perceptible en distintos puntos de Mexicali debido a las condiciones del suelo, aunque no se registraron incidentes de consideración. Autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante este tipo de eventos.

Este sismo es considerado el primero de intensidad relevante registrado en Mexicali durante el año 2026, de acuerdo con los reportes sísmicos preliminares.

APG