Reporte de Garitas de Tijuana: ¿Cómo Está el Tiempo de Cruce Hoy 14 de Enero?
Consulta el tiempo de línea en las Garitas de Tijuana hoy 14 de Enero
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 13 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 50 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 50 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 50 hora | 18 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 5 líneas
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
- Peatonal normal: 50 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
