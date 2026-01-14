¿Cómo Está la Línea Hoy 14 de Enero?: Reporte de Garitas de Mexicali
Este martes 13 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 35 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 10 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 35 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 2 líneas abierta
- SENTRI: 20 minutos | 5 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 2 líneas abierta
- Carril Norma peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
