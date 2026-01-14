Inicio Tijuana ¿Cómo Está la Línea Hoy 14 de Enero?: Reporte de Garitas de Mexicali

¿Cómo Está la Línea Hoy 14 de Enero?: Reporte de Garitas de Mexicali

Este martes 13 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  35 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  35 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 2 líneas abierta
  • SENTRI: 20 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 2 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

