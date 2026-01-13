Ataques Armados Simultáneos en Diferentes Colonias de Tijuana Dejan Tres Muertos

Dos ataques armados se registraron de manera simultánea la tarde de este martes 13 de enero en distintos puntos de Tijuana, dejando como saldo preliminar tres personas sin vida. Los hechos ocurrieron en las colonias Buena Vista y Cerro Colorado, donde las autoridades desplegaron operativos de seguridad y acordonaron las zonas para iniciar las investigaciones correspondientes.

Un hombre y una mujer murieron durante el primer ataque armado.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 14:20 horas sobre la calle Pico de Orizaba, en la colonia Buena Vista. En ese sitio, un hombre y una mujer fueron asesinados al interior de un domicilio, luego de que, de acuerdo con el reporte, tres sujetos ingresaron al inmueble y realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Tras los disparos, los agresores huyeron del lugar sin ser localizados. Minutos después, unidades de emergencia arribaron al domicilio y, tras revisar a las víctimas, confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales, por lo que el área fue acordonada para las diligencias periciales.

Un segundo ataque dejó a un hombre sin vida sobre la vía pública.

Casi de manera paralela, se reportó un segundo ataque armado sobre la Calzada Guía Roji, en la colonia Cerro Colorado. Testigos señalaron que un hombre fue agredido a balazos y quedó tendido sobre la vialidad, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

Elementos de seguridad acudieron a este segundo punto para resguardar la escena, mientras personal de emergencia confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar. La circulación se vio afectada de manera parcial mientras se realizaban las labores de aseguramiento y recolección de indicios.

Fue después de ambos hechos que se confirmó el saldo total de tres personas asesinadas en dos ataques distintos, ocurridos con pocos minutos de diferencia en zonas separadas de la ciudad. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con ninguno de los dos casos.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer lo ocurrido en ambas colonias, determinar la identidad de las víctimas y establecer las posibles líneas de investigación que permitan dar con los responsables de estos ataques armados registrados la tarde de este martes en Tijuana.

Información de Carolina Vázquez

RCP