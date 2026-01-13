Rescatan a Dos Menores de Oaxaca Extraviadas en Tijuana; Tenían Un Día en la Ciudad

Dos menores de edad que se encontraban extraviadas en Tijuana fueron localizadas y resguardadas por elementos de la Policía Municipal, tras la activación del Botón Morado. El reporte se originó en la colonia Aguaje de la Tuna, donde agentes acudieron luego de recibir un aviso ciudadano que alertaba sobre la presencia de dos adolescentes desorientadas en la vía pública.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a las menores sentadas sobre la banqueta, quienes manifestaron que habían arribado un día antes a Tijuana procedentes del estado de Oaxaca. Indicaron que se hospedaban en un hotel de la Zona Centro, cuyo nombre no recordaban, y que al salir a desayunar se desorientaron, por lo que ya no pudieron regresar al lugar donde se alojaban.

Las adolescentes solicitaron apoyo al no conocer la ciudad ni contar con referencias claras para volver por sus propios medios. Ante esta situación, los agentes aplicaron de inmediato los protocolos de atención y resguardo, priorizando su integridad y seguridad, mientras se realizaban las verificaciones correspondientes para ubicar a sus familiares.

El abuelo de las menores ya se encontraba buscandolas en otra zona de Tijuana.

De manera paralela, alrededor de las 06:30 horas, oficiales de la Delegación Zona Centro atendieron un reporte durante un recorrido de vigilancia en la colonia Zona Norte, donde un hombre de 61 años informó que sus nietas, de 14 y 13 años, habían salido del hotel donde se hospedaban y desconocía su paradero.

Tras revisar las características proporcionadas por el ciudadano, se confirmó que se trataba de las mismas menores localizadas en Aguaje de la Tuna. A partir de ese momento, se estableció coordinación entre la Delegación Sánchez Taboada y la Unidad del Escuadrón Violeta para dar seguimiento al caso y mantener comunicación entre las áreas involucradas.

Posteriormente, la Unidad del Escuadrón Violeta asumió el resguardo formal de las menores y concretó la entrega a sus familiares, una vez confirmada plenamente su identidad y parentesco, dando por concluido el protocolo de búsqueda y localización.

Historias recomendadas:

RCP