Encuentran Sin Vida a Chofer Dentro de Camión de Transporte de Valores en Mexicali

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este miércoles 14 de enero dentro de las instalaciones de una empresa dedicada al transporte de valores, ubicada en la avenida Juárez y calle Morelos, en la Zona Centro de Mexicali, a un costado de la estatua del Cocinero Chino. El reporte de emergencia se recibió entre las 06:38 y 06:40 horas.

De acuerdo con la información proporcionada, personal del C5 alertó a las autoridades sobre una persona lesionada por disparo de arma de fuego en el interior del inmueble. Al arribar elementos de la Policía Municipal, se entrevistaron con encargados del lugar y con el mecánico de los camiones de la empresa, quienes señalaron que el chofer de una unidad se encontraba herido.

El hombre se encontraba sin vida dentro del vehículo de transporte de valores.

El hombre vestía uniforme de custodio de valores y estaba sentado en el asiento del conductor del camión, con ambas puertas aseguradas. Presentaba una lesión en la cabeza, aparentemente, por un disparo de arma de fuego, por lo que se solicitó de inmediato el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Ante esta situación, el área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, así como a personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense.

Fue después de estas diligencias iniciales cuando se confirmó formalmente el fallecimiento del custodio, cuyo cuerpo quedó dentro del vehículo de la empresa. La escena fue preservada para permitir el levantamiento de indicios que permitan establecer con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos dentro de las instalaciones.

Continúan las investigaciones para esclarecer los hechos en la zona centro de Mexicali.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni sobre la mecánica exacta del suceso, por lo que se indicó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo que provocó la muerte del trabajador.

El caso quedó bajo resguardo de las instancias ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en esta empresa de custodia de valores ubicada en el Centro Histórico de Mexicali, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios legales correspondientes.

Información de David Mena

RCP