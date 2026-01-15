Inicio Tijuana Investigan a Seis Policías Involucrados en Huida del Agresor de Menor en Taquería de Mexicali

Investigan a Seis Policías Involucrados en Huida del Agresor de Menor en Taquería de Mexicali

Al menos tres agentes ya enfrentan procesos penales mientras continúa la investigación administrativa

Investigan a Seis Policías Involucrados en Huida del Agresor de Menor en Taquería de Mexicali

La investigación contra policías municipales de Mexicali presuntamente involucrados en la fuga de Saúl Alejandro "N", acusado de corrupción de menores y violación en el caso de la taquería El Cali, continúa abierta en la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Investigan a policías presuntamente involucrados en huida del imputado

De acuerdo con la fiscal estatal, María Elena Andrade, al menos tres de los seis agentes señalados ya han sido vinculados a procesos penales por delitos como abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento. No obstante, precisó que antes de determinar responsabilidades definitivas, debe concluir la investigación administrativa que se lleva a cabo ante la Sindicatura Municipal.

La fiscal explicó que, tras los hechos ocurridos en febrero de 2025, la intervención inicial correspondió a la Policía Municipal, motivo por el cual se dio aviso inmediato a la autoridad correspondiente y se inició el procedimiento interno cintra elementos involucrados.

Luego de que el presunto agresor lograra huirEstados Unidos, permaneció prófugo durante casi un año. Durante ese tiempo, la Fiscal del Estado solicitó una orden de aprehensión y gestionó, a través de la Fiscalía General de la República, el proceso de extradición para que enfrentara la justicia en Baja California.

  • Esta semana, Saúl Alejandro "N" fue finalmente extraditado y actualmente se encuentra en prisión preventiva. La autoridad judicial fijó para el próximo sábado la audiencia en la que se definirá su posible vinculación a proceso.

La Fiscalía General del Estado aseguró que cuenta con una carpeta de investigación sólida, misma que podría derivar en un juicio oral contra e imputado or los delitos que se le atribuyen. 

