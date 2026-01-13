Extraditan a Baja California a Dueño de Taquería por Caso de Abuso a Menor en Mexicali

La extradición de Saúl “N” a México, luego de permanecer prófugo durante cuatro meses en Estados Unidos, representa un avance clave en la búsqueda de justicia por un presunto caso de agresión sexual ocurrido en Mexicali, Baja California.

El hombre es señalado por las autoridades como presunto responsable de la agresión en contra de una menor de 15 años, a quien recientemente había contratado para laborar en una taquería de su propiedad. De acuerdo con la investigación, tras concluir su jornada laboral, el imputado habría ofrecido bebidas alcohólicas a la adolescente, momento en el que presuntamente ocurrió la agresión.

Imputado estuvo cuatro meses prófugo en Texas

Los hechos se remontan al 21 de febrero de 2025, cuando la menor acudió a su primer día de trabajo en el establecimiento. Ese mismo día, la adolescente solicitó auxilio a su madre y pidió la intervención de la policía, señalando directamente al propietario del negocio como responsable de la agresión. Aunque Saúl “N” se encontraba en el lugar, no fue detenido por la Policía Municipal, lo que le permitió huir posteriormente a territorio estadounidense.

Durante el tiempo en que permaneció prófugo, el sujeto mantuvo actividad pública en Estados Unidos, donde incluso apareció en redes sociales y páginas web promoviendo una supuesta candidatura al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 30 de Texas, situación que llamó la atención de las autoridades.

Fue precisamente en el estado de Texas donde Saúl “N” fue detenido, tras ejecutarse una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, lo que permitió iniciar el proceso de extradición hacia Baja California.

